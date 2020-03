Coronavirus : les lits des hôpitaux sont-ils suffisants ?

Les hôpitaux sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Tous les personnels et les matériels sont prêts à face à l'intensité de la propagation du Covid-19. 5 000 lits de réanimation et 7 360 lits de soins intensifs sont disponibles pour accueillir les malades. Mais ce contingent de lits est-il suffisant ? Et surtout, est-ce que ça va suffire ? Éléments de réponses avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et notre consultant Santé.



