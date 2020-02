Coronavirus : les mesures de précaution dans l'Hexagone

Ces dernières heures, les mesures de confinement se multiplient. Dans le lycée Paul-Lapie de Courbevoie (Hauts-de-Seine), huit élèves ayant séjourné en Lombardie pendant les vacances ont été placés à l'isolement. Les adultes et plus largement les salariés ne sont pas tenus à cette quarantaine. Les autorités leur demandent seulement de privilégier le télétravail. Et chaque entreprise est libre de ses décisions sur ce sujet.



