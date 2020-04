Coronavirus : les personnes guéries ont besoin de passer par un service de rééducation

Pour les personnes guéries du coronavirus, c'est toujours un choc dur à encaisser de sortir des services de réanimation. Cela nécessite une période plus ou moins longue pour récupérer l'ensemble de ses moyens physiques et intellectuels. De nombreuses pathologies secondaires apparaissent avec le virus. Des troubles aggravés par le confinement et l'absence de contact avec les proches. Nos équipes ont suivi certains de ces patients en rééducation.



