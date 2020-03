Coronavirus : les pompiers se mobilisent en Île-de-France

Depuis le début de la crise, le centre opérationnel des pompiers de Paris reçoit plus de 2 500 appels par jour liés au coronavirus. En effet, le Samu de la région n'arrive plus à suivre. Chaque brigade est en alerte et intervient encore dans les délais habituels malgré le rythme des interventions qui s'accélère chaque jour. Bien que toutes les précautions soient rigoureusement respectées, près d'une quinzaine de pompiers ont déjà été contaminés à Paris et dans la ville de Petit-Couronne (Seine-Maritime).