Coronavirus : les prix des masques respiratoires flambent et un trafic s’organise

Les masques de protection sont de plus en plus durs à trouver. Cette pénurie fait monter les prix, surtout sur internet. Certains sites proposent les masques à plus de 10 euros l'unité, soit quatre à cinq fois le prix moyen habituel. Un marché parallèle se développe. En Italie, la police a saisi des centaines de masques contrefaits mercredi. Des produits sans aucune garantie d'efficacité.



