Coronavirus : les réponses aux questions que nous nous posons

Il ne faut pas céder à la panique, car c'est loin d'être un virus qui décimerait la population au moindre contact. Il n'est pas inconnu, puisqu'il est identifié comme étant un coronavirus. Avec sa carte d'identité génétique, les spécialistes du monde entier ont déjà mis en place un test de dépistage, disponible à Paris et à Lyon. Plus de détails avec notre consultant Gérald Kierzek, médecin urgentiste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.