Coronavirus : les scientifiques en savent un peu plus

Les cas de coronavirus continuent de se multiplier en Chine et 259 personnes en sont mortes à ce jour. Cependant, les scientifiques en savent un peu plus sur le virus et le profil des malades : 56% des victimes sont des hommes, l'âge moyen des malades est de 59 ans et les enfants de moins de 15 ans semblent être épargnés. La transmission du virus, elle, est interhumaine et la mortalité liée à celui-ci est estimée à 2%.



