Coronavirus : les services de réanimation de l'hôpital de Colmar toujours sous tension

À hôpital de Colmar (Haut-Rhin), 70% des lits de réanimation Covid sont toujours occupés par des patients placés sous assistance respiratoire, souvent plongés dans le coma. Une situation qui inquiète les médecins à quelques jours du 11 mai. Ils redoutent les effets d'un déconfinement trop rapide et une nouvelle flambée des contaminations. De plus, les profils des malades sont différents et plus compliqués à diagnostiquer.



