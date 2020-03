Coronavirus : les soignants interpellent les Français

Les médecins et les infirmières sont aujourd'hui épuisés par le début d'épidémie de coronavirus qui va pourtant s'accélérer. Ce soir, le bilan français fait état de 16 018 cas depuis fin janvier et 674 décès, soit 112 de plus qu'hier. Les soignants n'hésitent pas ces derniers jours à sortir de leur réserve habituelle pour exprimer leur désarroi. En première ligne contre le virus, certains racontent ce qui leur attend au quotidien.



