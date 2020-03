Coronavirus : Mulhouse passe au stade 2 renforcé

Avec plus de 80 cas, Mulhouse (Haut-Rhin) est considéré comme l'un des foyers les plus actifs du coronavirus. Ce vendredi, le stade 2 y a été renforcé, ce qui implique donc des mesures de protection encore plus contraignantes. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction des rassemblements et des rencontres sportives, ou de la fermeture d'une centaine d'établissements scolaires. Certains médecins considèrent que ces précautions auraient dû être prises il y a un mois et que le stade 3 devrait déjà être déclaré.