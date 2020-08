Coronavirus : nos hôpitaux prêts pour une éventuelle deuxième vague ?

Le coronavirus continue de se propager dans l'Hexagone, près de quatre mois après le déconfinement. Le gouvernement affirme que tout est prêt en cas d'une éventuelle deuxième vague, que cette fois, il y aura assez de personnels soignants, de matériels et de médicaments. Est-ce vraiment le cas ? Enquête à Melun et à Metz.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.