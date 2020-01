Coronavirus : où en est la situation à Wuhan ?

À Wuhan, les conditions de circulation se sont encore durcies à cause de la propagation du coronavirus. À l'intérieur de cette ville, la vie s'est presque arrêtée. Les pharmacies sont les seuls commerces ouverts ce week-end, avec des vendeurs qui reçoivent les habitants dans des combinaisons de protection intégrale. À ce jour, l'épidémie touche 1 300 personnes et est responsable de 41 morts.



