"Où est le Maréchal Foch de l'épidémie ?" : le coup de gueule de Wiliam Dab, ex-directeur général de la Santé

Pour lui, plusieurs explications sont possibles, "il y a des gens qui continuent de travailler, qui prennent par exemple les transports en commun, qui n'ont toujours pas de masques pour se protéger, et donc qui se contaminent", dit-il. "Il est possible aussi qu'on ait une diffusion aérienne du virus plus importante que ce que l'on pensait." Pour autant, selon l'ancien DGS, le problème est surtout organisationnel et logistique.

La courbe se ralentie tout de même, car le nombre de patients en réanimation continue de baisser, mais elle n'est pas cassée. De quoi surprendre William Dab, l'ancien directeur général de la Santé entre 2003 et 2005, invité ce samedi sur le plateau de LCI. "Il faut vraiment que l'on se demande pourquoi, après quatre semaines de confinement, après tant d'efforts et parfois tant de souffrances demandées à la population, nous n'arrivons pas à casser cette courbe épidémique", s'étonne-t-il.

Il y a insuffisamment de travail de terrain. Pour cela, les maires ont un rôle essentiel, mais on l'a vu encore récemment avec les problèmes de masques, on les empêche d'agir. - William Dab

Alors qu'il la déjà évoqué, plus tôt dans la journée, dans une tribune dans les colonnes du journal Le Monde , William Dab pense que "la question d'un commandement unifié est absolument essentielle dans la lutte contre une épidémie". "J'ai parlé à des dizaines de personnes aujourd'hui, à toutes je leur ai demandé : 'qui dirige la lutte contre l'épidémie ?' Et bien figurez-vous, y compris la maire de Paris à qui j'ai posé la question, que tout le monde m'a donné une réponse différente !"

Son constat est simple, "il y a insuffisamment de travail de terrain". "Pour cela, les maires ont un rôle essentiel, mais on l'a vu encore récemment avec les problèmes de masques, on les empêche d'agir. Nous avons 35.000 maires en France, qui leur donne des instructions claires sur ce qu'ils doivent faire ?", s'interroge-t-il. "On les laisse tout seul décider dans leur coin de ce qu'il est souhaitable de faire. Ils ont besoin d'instructions, il nous faut un commandant général pour lutter contre cette épidémie et faire que tous les acteurs de terrain mettent toute leur énergie dans le même sens."

Et pour William Dab, cette compétence, seuls les militaires l'ont. "Je pense qu'un général saurait très bien organiser cette relation entre la doctrine que nous avons et qui est bonne et le terrain, en tenant compte des contraintes et des possibilités logistiques. Ce sont les militaires qui ont ce savoir-faire là. Les préfets savent aussi très bien diriger. Il faut quelqu'un qui soit doté d'une très forte autorité et d'un savoir-faire logistique", avance-t-il.