VIDÉO - Coronavirus : des premiers cas de Covid-19 dès la mi-novembre à Colmar ?

Le Haut-Rhin étant l'un des départements les plus précocement et les plus fortement touchés par l'épidémie, cette étude devrait sans doute permettre, par la suite, de mieux évaluer comment le virus a commencé à circuler en France. "Une collaboration est lancée avec le CNRS pour entamer une exploitation épidémiologique des résultats, indique, pour sa part, dans un communiqué de presse, l'hôpital Albert-Schweitzer. Notre établissement envisage de nombreuses pistes pour poursuivre cette étude. Elle pourra d'une part être approfondie grâce à des données biologiques ou encore des rapports d'hospitalisation, et d'autre part être étendue à d'autres centres d'imagerie."