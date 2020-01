Coronavirus : peut-on encore aller en Chine ?

British Airways, Lufthansa, ... Plusieurs grandes compagnies aériennes ont pris la décision de supprimer tous leurs vols commerciaux vers la Chine à cause du coronavirus. Dans notre pays, le ministère des Affaires étrangères n'a donné aucune consigne, et Air France assure toujours ses liaisons vers Pékin ou Shanghai. Comment expliquer des politiques aussi différentes ?



