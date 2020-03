Coronavirus : peut-on généraliser les tests de dépistage ?

Alors que certains pays comme l'Allemagne et la Corée du Sud pratiquent le dépistage à grande échelle pour identifier les personnes contaminées par le covid-19, l'Hexagone ne teste que 9 000 personnes par jour. Le gouvernement a promis de faire bien plus dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que cela changerait concrètement ?



