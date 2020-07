Coronavirus : plusieurs quartiers reconfinés en Guyane

En raison d'une circulation trop élevée du coronavirus en Guyane, 19 communes, dont Cayenne et Kourou, ont décrété un couvre-feu de 17 heures à 5 heures du matin. Les commerces et les guichets de banque sont pris d'assaut avant le début de celui-ci. Malgré les restrictions, les policiers doivent encore intervenir dans certains quartiers pour inciter la population à se confiner. Les automobilistes, eux, sont tous contrôlés. En l'absence d'autorisation, ils seront verbalisés.



