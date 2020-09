Coronavirus : qu'en est-il de l'efficacité du dispositif de dépistage ?

L'épidémie de coronavirus continue de progresser sur le territoire. En conséquence, les laboratoires sont débordés et les délais d'attente pour les tests ainsi que les résultats continuent de s'allonger. Or, certaines personnes sont prioritaires et d'autres non. Face à cette situation, les représentants des laboratoires réclament un retour au système d'ordonnance pour les aider à faire le tri.