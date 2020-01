Coronavirus : quatrième cas en France, contaminations "autochtones" en Allemagne et au Japon

Le quatrième cas confirmé de coronavirus dans notre pays est un Chinois de 80 ans. Hospitalisé à Paris, son état est jugé sévère ce soir. Par ailleurs, l'Allemagne a annoncé ce matin un cas de contamination dite "autochtone". Cette nouvelle étape dans la propagation du virus pousse les autorités à prendre de nouvelles mesures de précaution. Les contrôles seront renforcés et les tests de diagnostic plus nombreux dans notre pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.