Coronavirus : que nous apprennent les chiffres de la mortalité de l'épidémie ?

Le Covid-19 continue à faire des victimes dans l'Hexagone, mais on s'aperçoit qu'on en meurt beaucoup moins. Selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de décès baisse de manière quasi continue ces trois derniers mois. Que disent ces chiffres exactement ? Qu'en est-il de la mortalité liée à l'épidémie dans les autres pays européens et ceux les plus touchés dans le monde ?



