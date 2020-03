Coronavirus : que sait-on des patients en réanimation ?

Toutes les régions de France sont désormais touchées par le coronavirus. Au total, 377 cas de contamination ont été confirmés sur le territoire en début d'après-midi. Le nombre de morts s'élève désormais à six. On compte également quinze patients en réanimation. Cela représente 5% des cas. Ils souffrent de détresse respiratoire ou de pneumopathie sévère. Ils sont entre la vie et la mort, et sont sous oxygénation ou ventilation artificielle. Qui sont-ils ? Quel est leur profil ?



