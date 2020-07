Coronavirus : que se passe-t-il en Mayenne ?

Il y a deux semaines, on était à 15 personnes contaminées pour 305 000 habitants en Mayenne. Aujourd'hui, ce nombre a été multiplié par dix. On est à 150 cas par semaine. Voilà pourquoi le département est classé rouge avec Mayotte et la Guyane. Six foyers de contagion y ont été identifiés. Quatre de ces clusters se trouvent à Laval, chef-lieu de 40 000 habitants. Alors, des mesures particulières y ont-elles été prises ? Un reconfinement local est-il possible ?



