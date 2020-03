Coronavirus : quel bilan ce vendredi soir ?

154 nouveaux cas et deux décès supplémentaires ont été enregistrés depuis hier. C'est la plus forte accélération de l'épidémie depuis son arrivée en France. Un nouveau foyer a été identifié dans le Val-d'Oise en région parisienne. Les treize régions métropolitaines sont désormais touchées, ainsi que la Guadeloupe et la Guyane. Seules la Martinique, Mayotte et La Réunion sont exempts de cas avérés de coronavirus. Quels sont les foyers qui retiennent particulièrement l'attention ?



