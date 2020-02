Coronavirus : quels sont les différents masques de protection ?

Le masque dit de chirurgien est le plus courant. Vendu à quelques centimes d'euros à la pharmacie, il est porté par les malades afin d'éviter qu'ils ne contaminent les personnes autour d'eux. Pour se protéger du coronavirus, il est recommandé d'acheter le FFP3. Il est étanche, et il est porté en majorité par les personnels soignants, mais aussi par les personnes à la santé fragile. Son prix va de 2 à 15 euros sur Internet.



