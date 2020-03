Coronavirus : quels sont les grands événements culturels et sportifs menacés ?

Le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes pour limiter la propagation du coronavirus. Une décision qui a provoqué une série de reports ou d'annulations de plusieurs événements culturels et sportifs. Le festival Séries Mania qui devait avoir lieu le 20 mars à Lille a été annulé. C'est le cas également pour le salon du Livre, le festival Paris Manga, le salon mondial du Tourisme ou encore les Rencontres internationales de cerfs-Volants.



