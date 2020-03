Coronavirus : quels sont les mesures actuelles du confinement en France ?

La France est passé au stade 3 de l'épidémie de coronavirus depuis samedi. Les lieux publics "non indispensables" à la vie du pays, tels que les restaurants, les bars, les cinémas et les cafés sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement enjoint les Français à rester chez eux et à limiter encore davantage leurs déplacements. Quels sont les mesures actuelles du confinement en France et ailleurs ? À quoi peut-on s’attendre en cas de confinement total ?



Ce lundi 16 mars 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 16/03/2020présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.