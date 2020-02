Coronavirus : quels traitements sont utilisés sur les personnes infectées ?

Plus de 80% des personnes diagnostiquées positives au coronavirus présentent un simple rhume. Les complications liées à ce germe sont essentiellement pulmonaires. On parle alors de pneumonie. Une infection qui nécessite une surveillance et des soins actifs avec une machine aidant à respirer. Des médicaments antiviraux sont aussi prescrits, pour désactiver le virus. Selon notre consultant, "il n'y a pas de remède miracle".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.