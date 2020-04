Coronavirus : qui sont les 10 000 victimes de la pandémie ?

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, 10 000 personnes ont perdu la vie des suites de la maladie. Paris est la plus touchée avec 600 morts. La capitale est suivie par le Haut-Rhin et le Val-de-Marne avec respectivement 526 et 400 décès. Par ailleurs, le Cantal, le Lot et la Lozère ne comptent aucune victime. Alors, qui sont les personnes qui succombent le plus au coronavirus ?



