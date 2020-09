VIDÉO - Réanimation, tests, décès : en quoi la situation sanitaire diffère-t-elle de celle d'avril ?

À ce jour, 5616 personnes sont placées en hospitalisation pour cause de coronavirus. Un chiffre qui, s'il est important, reste bien plus faible que celui du 14 avril dernier (32.000 malades hospitalisés).

Ces dernières semaines, environ 30 décès quotidiens sont recensés. Une moyenne bien plus modeste que lors de la première vague (jusqu'à 600 morts en 24h). Cette baisse de mortalité s'explique par la meilleure prise en charge des formes graves de la maladie. L'utilisation d'anti-inflammatoires et d'anticoagulants semble produire des résultats satisfaisants. Ne plus intuber trop précocement les patients, également. "Nous ne nous battons plus avec les mêmes armes", résume Olivier Véran.