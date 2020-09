VIDÉO - Résultats des tests Covid : comment peut-on aller plus vite ?

La France se targue d'être un des pays qui teste le plus. Mais avec plus d'un million de tests PCR réalisés chaque semaine, force est de constater qu'il faut la plupart du temps plusieurs jours pour obtenir des résultats. Face à cet engorgement, Olivier Véran a fixé ce lundi l'objectif d'un "rendu de résultat dans les 24 heures". Pour cela, le ministre de la Santé a expliqué mettre "le paquet" sur "la priorisation". Sont prioritaires "les publics symptomatiques, les publics cas-contact avérés, l'ensemble des soignants et professionnels du domicile". Ils doivent avoir un "accès facilité sans rendez-vous" à un test PCR.

De plus en plus de laboratoires essaient donc de cibler au maximum les personnes prioritaires. "On n'est pas des gendarmes mais on essaie juste de prioriser ceux qui ont vraiment besoin d'un test PCR", admet le docteur Marine Anselmo, biologiste médicale chez Cerballiance. Arthur est de ceux-là. Cas contact d'un collègue testé positif, son prélèvement va partir en priorité dans un centre d'analyses où on traite 1.500 échantillons par jour.

Alors, forcément, ça coince : "On sollicite ces machines en continu, on s'est organisé pour pouvoir répondre à la demande en travaillant 7 jours sur 7, on a un projet de travailler 24h sur 24, mais pour pouvoir assurer ces cadences, il faut que les machines tiennent, et il faut aussi trouver des techniciens", souligne le docteur Kader Merah, directeur du plateau technique chez Cerballiance. Voilà pourquoi les délais pour avoir les résultats s'allongent.

Par conséquent, les médecins biologistes cherchent des alternatives. "Est-il vraiment utile de pratiquer en analyse des prélèvements qui ont été prélevés il y a une semaine. On a raté la période où on aurait eu réellement besoin d'un résultat", se demande le docteur Jean-Claude Azoulay, vice-président du syndicat national des médecins biologistes. Ces derniers proposent donc de ne plus analyser les prélèvements effectués il y a plus de quatre jours. "La plupart des gens ne sont plus contagieux au-delà du cinquième jour après les symptômes. Il faut réorganiser complètement le système en urgence parce qu'on va dans le mur", ajoute l'épidémiologiste Catherine Hill.