Coronavirus : retour sur les annonces d’Emmanuel Macron

"Dès demain midi, et pour quinze jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits". C'est l'annonce principale de cette journée charnière. Les seules sorties autorisées seront dédiées aux achats de première nécessité, aux déplacements pour raison professionnelle, et pour raison de santé. Afin de faire respecter cette restriction, il y aura des sanctions. Les voyages hors UE sont également suspendus pour trente jours, et le deuxième tour des élections municipales est reporté à une date ultérieure.



