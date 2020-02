Coronavirus : symptôme, protection... tout savoir sur la maladie

Inquiet par la propagation de l'épidémie de coronavirus, l'Hexagone se pose des questions. Les symptômes de cette maladie sont proches de ceux de la grippe. Dans les cas les plus graves, ils peuvent aller jusqu'à une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère ou une insuffisance rénale. Néanmoins, il n'existe pas encore de vaccins. Pour s'en prémunir, inutile de porter des masques. Pour cela, se laver fréquemment les mains et éviter de se toucher le visage sont les principaux conseils.



