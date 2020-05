Coronavirus : tout ce qu’il faut savoir sur les tests de dépistage

Depuis le 11 mai, toutes les personnes ainsi que leurs proches, les cas contacts, sont dépistés par prélèvement nasal. Un acte biologique sur ordonnance, facturé 54 euros et entièrement remboursé. Les tests sanguins, facturés 30 euros sont, jusque-là, à la charge du patient. Mais un décret va être publié et ils seront remboursés pour les soignants ou des patients dont les résultats étaient douteux.



