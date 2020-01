Coronavirus : un navire de croisière bloqué préventivement dans le port de Rome

Près de 7 000 personnes dont 6 000 passagers sont coincées à bord d'un bateau de croisière au port de Rome. En cause : une femme âgée de 54 ans suspectée d'avoir contracté le coronavirus. Elle a été placée à l'isolement dans l'infirmerie de bord et son compagnon est également sous surveillance. Trois médecins ont été envoyés et les résultats des tests seront connus ce jeudi après-midi.



