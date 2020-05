Coronavirus : un nouveau foyer de contamination détecté en Dordogne

Comment détecter et isoler le plus vite possible tout nouveau foyer de contamination ? C'est la nouvelle bataille qui s'annonce avec le déconfinement. En Dordogne, tout laisse à penser que le virus s'est répandu lors d'un enterrement dans une église le 24 avril dernier. Mais la recherche du cas contact dans l'entourage de la famille du défunt n'a révélé que 9 cas positifs parmi les 127 personnes testées. Le département devrait rester en vert.



