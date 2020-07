Coronavirus: un nouveau foyer épidémique dans un abattoir à Laval

Un nouveau foyer de contamination au coronavirus s'est développé dans un abattoir à Laval. Sur 60 employés, 28 ont été testés positifs. Sur l'ensemble de ces cas, aucun ne nécessiterait, pour le moment, une prise en charge hospitalière. Pour l'heure, il est impossible de déterminer les causes de ces contaminations. L'entreprise a totalement cessé sa production et un protocole sanitaire y est mis en place.



