Coronavirus : un TGV médicalisé va évacuer des malades d'Alsace

Testé en mai 2019, le TGV médicalisé affrété par la SNCF sera opérationnel jeudi 26 mars. Ce train sanitaire transportera une vingtaine de patients malades du coronavirus depuis Strasbourg et Mulhouse vers Angers, Nantes, Le Mans et La Roche-sur-Yon. Une bouffée d'air pour les hôpitaux du Grand Est qui sont saturés depuis plusieurs jours.



