Coronavirus : une journée particulière dans l’attente d’un confinement

Ce lundi était un jour d'exode et de ruée vers les supermarchés. Les Français n'ont pas tous respecté l'appel pressant à adopter les mesures barrières face à la pandémie de coronavirus. On a encore mesuré la détresse des personnels hospitaliers. Et pour la première fois, douze millions d'élèves ne sont pas allés à l'école, sans être en vacances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.