VIDÉO - Manque de personnel, afflux de malades... Un hôpital français face au regain de l'épidémie

À l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin), un patient est arrivé il y a seulement quelques jours. Il a été directement admis en réanimation et placé sous assistance respiratoire. Il n'a que 37 ans et aucun problème de santé, mais n'a pas été vacciné. Et son cas est loin d'être inhabituel.

Autour de lui, les soignants sont attentifs et un peu dépités. "Je suis très en colère. Les patients qui arrivent actuellement ne sont que des gens non-vaccinés. Et il s'agit de cas très graves, à l'inverse des potentiels entrants qui seraient vaccinés, et vont beaucoup mieux", lance Élodie Blanc, infirmière en service de réanimation.