Coronavirus : vers un port généralisé du masque ?

Un changement de cap est en train de s'opérer dans les pays occidentaux, qui sont de plus en plus nombreux à se convertir au port du masque généralisé. Après l'Académie de médecine, le directeur général de la Santé l'a aussi préconisé. Le port du masque en public protège-t-il réellement ? Pourquoi l'OMS n'a-t-elle pas encouragé sa distribution ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.