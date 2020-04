Coronavirus : vers une généralisation du port de masque dans l'Hexagone ?

Jusqu'à présent, le gouvernement réserve l'utilisation des masques aux personnels soignants. Ces derniers étant très exposés au virus. Comme l'Autriche, le Japon ou la Slovaquie, les pays sont de plus en plus nombreux à tendre vers la généralisation du port du masque. Avec quelle efficacité ? Le masque sera-t-il bientôt recommandé ou obligatoire dans notre pays ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.