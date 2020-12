Couvre-feu avancé à 18h : qui sera concerné ?

Vous risquez d'être concerné par cette nouvelle mesure, uniquement si vous habitez dans les zones où le virus circule le plus. Le gouvernement a établi une première liste de vingt départements. Plus de 8 millions de Français attendent donc de savoir si leur couvre-feu est avancé. Dans ces départements, les préfets rendront leurs décisions d'ici vendredi soir, en fonction de deux critères : la situation sanitaire et l'avis des élus locaux dont certains d'entre eux ne sont pas convaincus. "J'ai été consulté par le préfet et je lui ai dit tout le mal que j'ai pensé. Ça ne sert à rien. Ça va compliquer la vie des gens. Ça va achever un certain nombre de commerçants. Et cela ne ralentit en rien l'épidémie", regrette François Grosdidier, maire (LR) de Metz (Moselle).