10.000 habitants à vacciner dans l'urgence : l'opération anti-cluster lancée à Bordeaux

Dès mardi soir, les habitants ont été alertés par un message reçu sur leur téléphone. "C'est très bien vu le cluster qu'il y a d'avoir un centre de vaccination à proximité, c'est beaucoup plus pratique", se réjouit une riveraine. "Je pense que j'irai me faire vacciner ici. Ce sera l'occasion parce que je n'arrive pas à me faire vacciner ailleurs. C'est compliqué d'avoir une place actuellement", renchérit une autre habitante. "J'ai vu qu'il y avait 19.000 doses pour 10.000 habitants, c'est plutôt cool. De ce côté-là, on n'a pas à s'en faire", ajoute un jeune homme.

Ce mercredi matin, dans le centre d'animation du quartier, deux box de vaccination ont par ailleurs été installés à la hâte. Près de 150 injections quotidiennes sont prévues sept jours sur sept. Les habitants de Bacalan, munis d'un justificatif de domicile, devront prendre rendez-vous par téléphone auprès de la mairie. "On veut éviter des files d'attente interminables et que les gens attendent pendant des heures debout, donc c'est mieux pour gérer le flux et pour les personnes, ce sont de meilleures conditions", souligne Fanny Gabriel, secrétaire générale de la mairie de quartier.

La vaccination est réservée à la population du quartier, mais aussi à ceux qui y travaillent sans y habiter. Les médecins généralistes et les 17 pharmacies du quartier vont également participer. Des doses supplémentaires du vaccin Moderna doivent être livré ces prochains jours. "On attend. J'ai entendu dire qu'on devait recevoir des vaccins en urgence, mais on n'en a pas reçu pour l'instant", reconnaît toutefois Eric Porge, pharmacien dans le quartier.