Covid-19 : face au regain de l'épidémie dans l'Aveyron, la Protection civile teste les enfants

En deux semaines, le taux d'incidence a plus que doublé dans l’Aveyron. Alors, pendant que les enfants s'amusent sur un terrain de basket, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, la Protection civile installe son stand de dépistage à destination des plus jeunes.

Même si les plus jeunes ne présentent pas de risque de formes graves, les autorités craignent surtout une propagation du virus lors des vacances. Une période à laquelle survient "un brassage intrafamilial et extrafamilial", détaille Christine Corail, infirmière de la Protection civile dans l'Aveyron. Dès lors, l'initiative "permet de tester, d'identifier et de protéger".

L'opération de la Protection civile permet aussi de tranquilliser les parents, car certains d'entre eux sont inquiets. "Ils ont enlevé les masques à l'école et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cas qui arrivent", souligne une mère de famille.

Les enfants, eux, sont volontaires. "C'est bon, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de Covid. Il faut que ça s'arrête", comprend une fillette dans la tente de dépistage.