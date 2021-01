Covid-19 : à quoi sont dus les décès post-vaccination ?

En Norvège, 33 personnes sont décédées après avoir reçu la première dose du vaccin. Toutes étaient très âgées, plus de 80 ans, en maison de retraite et avaient souvent des comorbidités. Treize d'entre elles étaient atteintes de maladie grave. Sur aucune d'entre elles, le virus n'a été identifié. On soupçonne plutôt les effets secondaires du vaccin. On a recensé dans l'Union européenne 71 décès après vaccination chez les personnes âgées. Le vaccin AstraZeneca pourrait-il changer nos priorités de vaccination ?