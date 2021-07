Covid-19 : allons-nous vers une quatrième vague ?

Oubliés les gestes barrière. Après des mois de distance, de nombreux amis se retrouvent enfin et reprennent les câlins. Ce ne sont pas les seuls à avoir repris leur vie d'avant, car un relâchement est constaté alors que l'épidémie n'est pas terminée. Et depuis quelques jours, le niveau des contaminations ne baisse plus. Mercredi 30 juin, 2 457 nouveaux cas ont été enregistrés. C'est une centaine de plus qu'il y a une semaine. Le variant Delta, très contagieux, représente désormais 20% des contaminations.