Covid-19 : au cœur d'un établissement de santé au bord de la saturation

La situation est tendue dans les hôpitaux avec 4421 malades en réanimation et 327 décès en plus en 24 heures. Dans l'unité Covid-19 d'un hôpital de Versailles, les urgences se succèdent. Un patient est à nouveau en détresse respiratoire. À 79 ans, il est jugé trop fragile pour supporter les soins en réanimation. De plus, les médecins gardent les lits de soins intensifs pour des patients plus jeunes. C'est la réalité de la lutte quotidienne contre le virus.