VIDÉO - PCR, antigéniques... quelle est la fiabilité des tests face à Omicron ?

PCR, antigénique, autotest... À chaque fois, on utilise le même écouvillon, mais avec des efficacités différentes. Le plus fiable à l'heure où le "raz-de-marée" Omicron déferle sur la planète reste le dépistage par PCR. Il se réalise en laboratoire avec des résultats sous 12 à 24 heures. En cas de symptômes ou de contact avec une personne positive, c'est le test recommandé car l’antigénique, lui, est en moyenne 20% moins sensible que le PCR, surtout si vous n'avez pas de symptôme.

Le test antigénique est une technologie plus simple, qui donne des résultats en quinze minutes en pharmacie. Mais selon des premières données américaines, il pourrait encore perdre en efficacité face à Omicron. La faute aux mutations du variant. Pas de quoi abandonner ces tests pour autant. Le Pr Jérôme Le Goff, virologue au laboratoire de microbiologie à l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) Paris (10e), les juge indispensables auprès de TF1, dans la vidéo du 20H en tête de cet article. L'antigénique "permet d'isoler très rapidement un individu positif. Et si on arrête, on risque de ne pas isoler des individus infectés parce qu'on n'aura pas assez de PCR tout le monde".