Covid-19 aux Antilles : des soignants envoyés en renfort

En Guadeloupe et en Martinique, la situation est critique. Les hôpitaux sont au bord de la saturation. La semaine dernière, plus de 13 000 cas positifs ont été recensés. Fiona Stack, infirmière et réanimatrice à Clichy, écourte même ses vacances. "Nous, pendant les premières vagues, on a eu du renfort qui est venu et ça nous a beaucoup aidés et soulagés. Là, c'est un peu le moyen de rendre la pareille. Ils sont en souffrance, moi, je suis disponible. Donc, c'est parti", dit-elle.