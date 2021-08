Covid-19 aux Antilles : pourquoi si peu de vaccinés ?

En Guadeloupe et en Martinique, le taux de vaccination est très faible. Les hôpitaux sont saturés. Alors, comment expliquer cette défiance dans ces régions d'outre-mer ?

La situation n'a jamais été aussi critique en Guadeloupe. Sur l'île, les 50 lits de réanimation sont occupés alors que nous ne sommes qu'au début de la quatrième vague. Les hôpitaux n'ont plus le choix. Pour tenir, il faut évacuer les patients vers la métropole, difficile pour l'instant, alors on supprime temporairement des services. L'hôpital de Basse-Terre a pu aménager six lits de réanimation supplémentaire.

Toute l'info sur Le WE

Selon notre envoyé spécial, Ignacio Bornacin, pour éviter le pire, la seule solution selon les médecins, c'est la vaccination massive. Au vaccinodrome de Pointe-à-Pitre, la fréquentation est en légère hausse depuis quelques jours, mais c'est toujours insuffisant. Seulement 18 % de la population en Guadeloupe est complètement vaccinée.

Alors qu'on s'attendait à rencontrer essentiellement des personnes convaincues par la vaccination, une bonne partie de la file d'attente est ici par contrainte non par conviction. Dans l'anonymat, une femme résume une pensée difficile à entendre, mais qui nous a été rapportée de nombreuses fois sur les raisons de la défiance envers les discours des autorités. "On ne peut pas parler de la Guadeloupe ni des DOM-TOM sans faire un rapport à l'esclavage et à tout ce qui s'est passé. Ces traces-là remontent à chaque fois qu'il y a des sujets. Et aujourd'hui, la vaccination et ce ton péremptoire, c'est le maître encore qui vient décider pour nous", évoque-t-elle.

Un passé douloureux, perte de confiance en la métropole, désinformations massives sur les réseaux sociaux sont des causes devenues indéniables de la faible vaccination en Guadeloupe. "On dit par exemple que les gens qui vont prendre ce vaccin, le Pfizer, vont mourir dans une année ou deux. Comme il n'y a pas eu cette pédagogie approfondie, les réponses qu'ils portent sont des réponses qu'ils disent sur les réseaux sociaux et qui sont quelques fois délirantes", affirme André Lucrèce, écrivain et sociologue martiniquais.

La Guadeloupe, comme les autres DOM-TOM, reste aujourd'hui les territoires les moins vaccinés de France.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.